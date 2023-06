Changzhou Architectural Research Institute Group Co Ltd, anciennement Changzhou Architectural Research Institute Co Ltd, est une société basée en Chine dont l'activité principale est l'inspection et l'essai d'ingénierie. La société se concentre sur les domaines de l'ingénierie de la construction et de la protection de l'environnement, et avec l'inspection et l'essai comme activité principale, elle propose également des services professionnels d'ingénierie spéciaux et de nouveaux matériaux d'ingénierie. Les activités d'inspection et d'essai comprennent l'inspection de la qualité de l'ingénierie, les essais non destructifs professionnels, l'inspection de l'ingénierie des transports et l'inspection environnementale. Les services professionnels d'ingénierie spéciale comprennent la construction spéciale, les fondations et l'ingénierie des fondations, et l'entretien des bâtiments. Les nouveaux matériaux d'ingénierie comprennent notamment les adjuvants pour béton, les systèmes d'isolation thermique à faible consommation d'énergie pour les bâtiments et le mortier sec.

Secteur Construction et ingénierie