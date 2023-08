Lors de sa deuxième assemblée générale extraordinaire du 7 août 2023, Changzhou Evergreen Technology Co., Ltd. a approuvé l'élection de Zhou Yinmei, Hu Jinli, Ding Jing, Xue Guofeng, Huang Zhenli, Zhang Jiajun en tant qu'administrateurs non indépendants. Élection de Hu Junke, Shangguan Junjie et Kang Weina en tant qu'administrateurs indépendants. Élection de Wu Chenjie et Chen Feng en tant que superviseurs non salariés.