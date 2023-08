Channel Infrastructure NZ Limited est une société d'infrastructure basée en Nouvelle-Zélande. La société utilise son infrastructure stratégique située à Marsden Point pour importer des carburants raffinés, appartenant à ses clients, et les distribuer en Nouvelle-Zélande. Le carburant de la société est stocké sur le site de Marsden Point dans les réservoirs existants du terminal de carburant en Nouvelle-Zélande. Le carburant de Marsden Point est ensuite distribué principalement sur les marchés d'Auckland et de Northland par l'intermédiaire du pipeline Marsden Point - Auckland, long de 170 kilomètres, et de l'installation de chargement de camions située à côté du site de Marsden Point. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Infrastructure et Raffinage du pétrole. Le segment Infrastructure comprend le système de terminal d'importation de carburant dédié, y compris l'infrastructure de la jetée de Marsden Point, les réservoirs de stockage et l'oléoduc de Marsden Point à Auckland. Le secteur du raffinage du pétrole représente les résultats des opérations de raffinage et d'oléoduc et les terres de Wiri.