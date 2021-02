Chaozhou Three-Circle (Group) Co.,Ltd. : Reprise de la tendance de fond 01/02/2021 | 09:12 Nicolas Aleksy 01/02/2021 | 09:12 achat En cours

Cours d'entrée : 39.07CNY | Objectif : 42.55CNY | Stop : 37CNY | Potentiel : 8.91% La tendance de fond est haussière pour Chaozhou Three-Circle (Group) Co.,Ltd. et le timing opportun pour revenir sur le titre. On anticipera ainsi une relance de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 42.55 CNY. Points forts D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 27.08 CNY.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 40.85 CNY. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 47.65 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Sous-secteur Equipement et composants électriques - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROU.. 10.52% 11 566 KEYENCE CORPORATION -0.55% 133 322 SCHNEIDER ELECTRIC SE 4.31% 79 817 NIDEC CORPORATION 9.36% 79 241 EATON CORPORATION PLC -2.03% 48 652 EMERSON ELECTRIC CO. -1.27% 48 449 WEG S.A. 11.62% 32 484 ROCKWELL AUTOMATION -0.91% 28 769 AMETEK, INC. -5.01% 26 430 DELTA ELECTRONICS, INC. 8.37% 26 430 SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOG.. 5.78% 26 242

Données financières CNY USD EUR CA 2020 4 035 M 625 M 518 M Résultat net 2020 1 447 M 224 M 186 M Dette nette 2020 - - - PER 2020 50,2x Rendement 2020 0,68% Capitalisation 74 802 M 11 566 M 9 596 M Capi. / CA 2020 18,5x Capi. / CA 2021 15,2x Nbr Employés 7 001 Flottant 100% Prochain événement sur CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD. 03/02/21 Assemblée extraordinaire Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 52,00 CNY Dernier Cours de Cloture 41,17 CNY Ecart / Objectif Haut 26,3% Ecart / Objectif Moyen 26,3% Ecart / Objectif Bas 26,3% Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Gang Li General Manager & Director Wan Zhen Zhang Chairman Hon Gyu Wang Chief Financial Officer Xue Yun Huang Vice Chairman & Deputy General Manager Xi Chong Zhang Member-Supervisory Board