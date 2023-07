Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits en céramique. La société propose des viroles, des substrats, des manchons, des condensateurs et des résistances en céramique à destination des secteurs des télécommunications optiques, de l'électronique et de l'énergie.

Secteur Equipements et composants électriques