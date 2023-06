Chapel Down Group PLC - producteur de vins mousseux basé à Tenterden, dans le Kent - Michael Spencer, le fondateur milliardaire du courtier en valeurs mobilières ICAP, rejoint le conseil d'administration en tant qu'administrateur non exécutif, avec effet immédiat. Spencer détient une participation de 28,8 % dans Chapel Down. Il remplace Selina Emeny, qui se retire immédiatement.

Cours actuel de l'action : 35,85 pence à l'Aquis Stock Exchange de Londres

Évolution sur 12 mois : hausse de 64 %.

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

