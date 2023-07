Charah Solutions, Inc. fournit des services environnementaux et des ventes de sous-produits à l'industrie de la production d'énergie. La société propose une gamme de services d'assainissement et de conformité, de vente et de commercialisation de sous-produits, de services de fossiles et de transfert de risques environnementaux (ERT). Elle conçoit et met également en œuvre des solutions pour des projets environnementaux et facilite le recyclage des cendres de charbon par la vente de sous-produits et d'autres services d'utilisation bénéfique. Ses offres de services d'assainissement et de conformité comprennent principalement la gestion environnementale des décharges pour les installations de production d'électricité au charbon et des bassins de cendres nouveaux et existants. Les offres de vente de sous-produits de la société comprennent le recyclage de volumes récurrents et contractuels de sous-produits de déchets de production d'électricité à partir de charbon, tels que les cendres résiduelles, les cendres volantes et les sous-produits de gypse. Ses sous-produits peuvent être utilisés à diverses fins industrielles, notamment pour la fabrication de produits en béton en remplacement du ciment Portland.

Secteur Services et équipements environnementaux