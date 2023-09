ChargePoint Holdings, Inc. développe et commercialise une infrastructure de systèmes de recharge de véhicules électriques (VE) en réseau et des services basés sur le cloud. La société permet aux consommateurs de localiser, de réserver, d'authentifier et de négocier des sessions de recharge de VE. Dans le cadre de ses systèmes de recharge en réseau, de ses abonnements et d'autres offres, elle fournit une plateforme ouverte qui s'intègre au matériel de l'entreprise et d'autres fabricants, reliant les systèmes par un réseau intelligent qui fournit des informations en temps réel sur les sessions de recharge. Son réseau fournit de multiples portails Web pour les propriétaires de systèmes de recharge, les gestionnaires de flotte, les conducteurs et les services publics. La société est engagée dans la vente de systèmes de charge en réseau, de services en nuage et de Assure. Assure comprend également une surveillance proactive, une garantie pièces et main d'œuvre, des conseils et des rapports. Le programme ChargePoint ChargePoint-as-a-Service (CPaaS) combine l'utilisation par le client des systèmes qu'il possède et exploite avec les services Cloud, Assure et d'autres avantages.