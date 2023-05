Chargeurs : Ajustements de nos estimations pour les exercices 23 et 24

Nous avons révisé nos hypothèses pour les exercices 23-24 suite à la publication du T1-23. Nous estimons désormais le chiffre d'affaires pour 2023 à 788 M€ contre 831 M€ précédemment, et le résultat opérationnel sous-jacent à 6,1% contre 7,2%. Cette régression est due à une révision à la baisse des ventes et des marges de Chargeurs Advanced Materials, sur lesquelles nous avions été trop optimistes après un niveau exceptionnellement élevé au T1-22 dû à un effet de rattrapage post-Covid. Nous avions également été trop optimistes sur Chargeurs Luxury Materials, avec une prévision de croissance des ventes de 7%, malgré un niveau d'activité particulièrement élevé en 2022. Nous avons également réduit nos estimations pour la division HealthCare Solution (avec une croissance des ventes de 0% contre 30% précédemment), car nous n'avons désormais plus de visibilité sur les revenus et les marges de la division dans le contexte de l'amélioration de la situation sanitaire. Pour 2025, nous sommes cependant plus optimistes, estimant une forte croissance des ventes pour Chargeurs Museum Studio (+25%) à plus de 200 M€ avec une marge de 12%, 10% pour Chargeurs Luxury Materials à 110 M€ avec une marge de c.4% et 50% pour Chargeurs Personal Goods à c.24 M€ avec une marge de 10%.

Notre NAV a augmenté suite à la mise à jour des multiples EV/EBITDA et des groupes de référence. Nous utilisons désormais l'EBITDA moyen estimé pour 23/24 et 25. En conséquence, Chargeurs Advanced Materials a vu sa valeur baisser significativement, avec un multiple de 11,5x contre 14,5x précédemment, tandis que la valeur de Chargeurs Fashion Technologies a fortement augmenté en raison d'un changement de méthodologie, passant d'un EV/EBITDA de 9x à un EV/EBITDA de 11,6x. Enfin, nous avons retenu un EV/EBITDA de 11,4x pour Chargeurs Museum Studio, contre 10,5x précédemment.

Notre valorisation par le DCF est marginalement revue en baisse de 28,76 € à 26,20 € après avoir intégré notre ajustement des prévisions de BPA pour l'exercice 23-24 (voir le commentaire sur le BPA). Nous prévoyons des revenus d'environ 788 M€ (vs. 831 M€) pour l'exercice 2023 avec un bénéfice sous-jacent d'environ 34 M€ (vs. 51 M€) et 872 M€ (vs. 892 M€) pour l'exercice 2024 avec un bénéfice sous-jacent de 53 M€ (vs. 67 M€). Nous sommes également moins optimistes sur le BFR, que nous avions sous-estimé en raison du niveau extrêmement bas en 2021 (3,8% des ventes).