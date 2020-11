Chargeurs : EPS upgrade (2020: +14.4%, 2021: +8.6%)

Compte tenu des bons résultats publiés pour le T3, nous révisons à la hausse notre estimation de BPA pour 2020 en raison d’un chiffre d'affaires plus élevé qu’attendu pour la division Healthcare Solutions (335m€ contre 312m€ précédemment) et en moindre contraction que prévu pour Protective Films (-8,0% contre -15,0% précédemment). Nos projections en termes de résultat opérationnel récurrent s’en trouvent mécaniquement confortées, à 71,8m€ (contre 68m€ précédemment), et sont de fait plus conformes à l'objectif de 70m€ (revu à la hausse) fixé par Chargeurs pour 2020. Ces révisions à la hausse sont légèrement compensées par l’abaissement de nos projections en termes de chiffre d'affaires pour 2020 à 52,2m€ pour Museum Solutions (en baisse de 12,6% par rapport à nos prévisions précédentes) s'expliquant par la performance plus faible que prévu de l'activité de Technical Substrates au S2. Pour l’ensemble du groupe, nos prévisions pour 2021 restent pratiquement inchangées, avec un léger relèvement de notre projection de chiffre d'affaires à 647,9m€ et une anticipation prudente de 38,1m€ en termes de résultat opérationnel récurrent.