CHARGEURS : Oddo BHF abaisse son objectif de cours

Tout en maintenant son opinion 'surperformance' sur Chargeurs, Oddo BHF abaisse son objectif de cours de 19 à 14 euros, suite à une publication semestrielle jugée mitigée et compte tenu d'une visibilité assez limitée sur le second semestre.



Le bureau d'études abaisse son scénario 2023 pour Chargeurs, anticipant désormais un CA de 735 millions d'euros avec une baisse plus marquée du pôle Advanced Materials (-10%), ainsi qu'un ROC de 34 millions, soit une MOC de 4,6% (-150 points de base).



'La fin d'année va rester compliquée, mais les effets de base vont redevenir plus favorables et le rebond de l'activité devrait se confirmer sur 2024', tempère Oddo BHF, qui voit aussi l'acquisition envisagée dans le luxe 'potentiellement un vrai catalyseur à moyen terme'.



