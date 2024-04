Le formulaire doit porter les nom, prénom et adresse du mandataire, la mention « En qualité de mandataire », et doit être daté et signé. Les sens de vote sont renseignés dans le cadre « Je vote par correspondance » du formulaire. Il joint une copie de sa carte d'identité et le cas échéant un pouvoir de représentation de la personne morale qu'il représente. En complément, pour ses propres droits de votes, le man- dataire adresse son instruction de vote selon les procédures habituelles.

Les actionnaires peuvent donner mandat à l'une des per- sonnes mentionnées à l'article L.22-10-39 du Code de commerce au moyen du formulaire joint à la convoca- tion. Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, les mandataires pourront adresser leurs instructions pour l'exercice des mandats dont ils disposent par courriel envoyé à l'adresse : Paris.cts.france.mandats@ uptevia.com, sous la forme du formulaire de vote par procuration joint à la convocation, signé, numérisé et joint au courrier électronique, au plus tard le quatrième jour pré- cédant la date de l'Assemblée, soit au plus tard le vendredi 26 avril 2024 à minuit.

Les actions du groupe Chargeurs ont fait l'objet d'une offre publique d'achat volontaire, ini- tiée de concert par les sociétés Colombus Holding S.A.S. et Colombus Holding 2 S.A.S., pour une période ouverte le 8 février 2024 et clôturée le 13 mars 2024 ; puis rouverte du 19 mars au 3 avril 2024. À la date d'impression de ce document, vous apparaissiez dans le registre des actionnaires au nominatif. Si vous avez apporté vos actions à l'Offre et n'êtes plus actionnaire du groupe Chargeurs, nous vous prions de ne pas considérer ce pli de convocation.

