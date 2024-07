Michaël Fribourg, Président-DirecteurGénéral de Chargeurs, a déclaré : « Je suis ravi d'accueillir ces nouveaux actifs et les talents qui les accompagnent. Ils vont insuffler une dynamique supplémentaire au sein de notre division CFT PCC et de notre Groupe et vont nous permettre d'accroître notre part de marché dans toute la chaîne de valeur textile. L'acquisition de technologies d'ennoblissement, complémentaires à celles que nous possédons déjà, et de marques de tissus de très haute qualité et réputées dans le monde entier, nous offre l'opportunité d'élargir notre gamme de produits et de cibler de nouveaux marchés. Cette opération s'inscrit pleinement dans notre stratégie visant à acquérir de nouvelles expertises pour renforcer davantage le leadership mondial de nos métiers. »

Cette acquisition ciblée s'inscrit pleinement dans la stratégie de croissance de Chargeurs : renforcer le leadership mondial de ses métiers, en s'appuyant sur l'innovation et les expertises développées en interne, complétées par de petites acquisitions très ciblées, afin de commercialiser la palette de produits et de services du Groupe auprès d'un plus grand nombre de clients mondiaux

Paris, le 23 juillet 2024

Chargeurs PCC Fashion Technologies dispose désormais de l'ensemble des technologies d'ennoblissement, lui permettant d'être présent sur tous les marchés et d'étendre ainsi son leadership mondial

Grâce au savoir-faire développé au sein de ses deux usines françaises, Chargeurs est le leader mondial des technologies d'ennoblissement de surfaces textiles. Ces technologies offrent d'excellentes performances, notamment sur les tissus destinés à l'habillement et à l'ameublement, et sont plébiscitées par toutes les marques de mode, pour la qualité et le rendu des tissus traités. Aujourd'hui, plus de 6 000 clients sont fidèles à l'ensemble de l'offre de produits de la division CFT PCC dans le monde.

Avec les actifs de Cilander, CFT PCC acquiert de nouvelles technologies d'ennoblissement, qui sont particulièrement adaptées à certaines applications textiles exigeant des propriétés fonctionnelles spécifiques, notamment dans les secteurs militaire, sportif et outdoor, où la durabilité et la performance sont essentielles. CFT PCC pénètre ainsi de nouveaux marchés en pleine expansion, notamment celui de l'équipement militaire, qui connaît actuellement une hausse mondiale des budgets, ainsi que celui de l'activité yachting, dont le taux de croissance moyen annuel est de 7 % sur la période 2024 -2032 (source : 2023 Global Market Insights). Ainsi, avec la marque Planofil®, incluse dans les actifs stratégiques acquis et réputée dans l'univers nautique pour la performance de ses tissus de protection, CFT PCC diversifie son portefeuille de clients, en se positionnant sur un tout nouveau marché pour le Groupe.

Chargeurs PCC Fashion Technologies devient propriétaire d'un outil industriel qui bénéficie de la solide

réputation d'excellence du savoir-faire suisse

La division CFT PCC acquiert un outil de production moderne et performant, localisé dans le site historique de l'entreprise Cilander, à Lützelflüh, dans le canton de Berne. La société Cilander est reconnue par ses clients comme l'un des ennoblisseurs européens les plus pointus, offrant des solutions textiles de haute technicité à destination de marchés très spécifiques et capable de répondre à des demandes sur mesure. CFT PCC devient ainsi propriétaire de procédés de finition particulièrement innovants, développés par Cilander. Ces procédés permettent d'obtenir un blanc parfait pour les tissus en coton et de réaliser des plissés d'une qualité inégalée, devenus l'emblème distinctif de Cilander et la référence auprès des tailleurs et des marques premium de chemises, qui recherchent ce label Made in Switzerland que CFT PCC continuera à promouvoir.

Chargeurs PCC Fashion Technologies intègre également le portefeuille de marques de tissus haut de gamme de Cilander : les opportunités de ventes croisées renforceront le leadership mondial de la division dans l'industrie de la mode et du luxe

Cilander a construit une marque de renom international, ALUMO : depuis plus d'un siècle, ALUMO est à l'avant-garde dans l'offre de tissus réalisés avec les plus hautes qualités de coton pour la confection de chemises pour homme. La marque est référencée chez les plus grands tailleurs du monde et auprès des marques de luxe spécialisées. Des synergies commerciales importantes sont attendues partout dans le monde : la marque ALUMO bénéficie d'une plateforme de E-commerce particulièrement efficace, sur laquelle s'appuiera CFT PCC pour accroître, auprès de l'ensemble de l'écosystème du luxe, la visibilité de l'ensemble de sa gamme d'entoilages et des accessoires textiles qu'elle commercialise.

