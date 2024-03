COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 27 mars 2024

Chargeurs lance NATIVA™ Cotton,

Un programme unique au monde, qui allie environnement, traçabilité et technologies

• En 2017, Chargeurs Luxury Fibers a lancé son programme NATIVATM pour la laine Mérinos, devenant ainsi le pionnier du négoce de fibres naturelles traçables et produites dans le respect de l'environnement et du bien-être animal

• Fort du succès de ce programme, plébiscité par les plus grandes marques de mode, Chargeurs Luxury Fibers a décidé de l'étendre aux fibres de coton

• Avec un premier partenaire en Grèce, NATIVA™ Cotton est en cours de déploiement, en commençant par l'Europe, dans le cadre d'un vaste programme dont l'objectif est de proposer, à l'ensemble de l'industrie textile, l'approvisionnement de fibres de coton issues de l'agriculture régénératrice, et dont l'ensemble du process de transformation (peignage et filage, jusqu'à la confection) est rigoureusement tracé

• NATIVA™ Cotton participe à la transition vers un écosystème privilégiant l'utilisation de fibres naturelles plus responsables et plus durables dans la mode : le coton, représentant 65 % des fibres utilisées, peut en effet jouer un rôle déterminant dans l'engagement des acteurs du secteur vers une industrie plus durable

• Chargeurs va également, cette année, étendre NATIVA™ à la fibre cachemire, avec un premier partenaire en Mongolie. Chargeurs conforte ainsi sa position de leader mondial dans l'offre de fibres naturelles durables auprès des marques de mode

• NATIVA™ c'est également une offre de services numériques qui s'appuie sur une technologie de blockchain sécurisée et unique dans l'industrie textile, conçue par Chargeurs : elle permet au consommateur, depuis son smartphone, de découvrir le parcours de fabrication de son vêtement, conçu avec de la fibre naturelle NATIVA™ et de mieux connaître les parties prenantes de sa chaîne de valeur

• En 2023, le chiffre d'affaires de la laine certifiée NATIVATM a représenté plus de 20 % des ventes de Chargeurs Luxury Fibers, en progression de +40 % par rapport à 2022.

Federico Paullier, Directeur général de Chargeurs Luxury Fibers, a déclaré : « Notre programme NATIVATM répond parfaitement aux attentes des marques de mode et de leurs clients : totalement aligné avec leurs engagements environnementaux, il leur fournit une solution de service, clé en main, pour assurer la traçabilité des fibres naturelles qu'elles utilisent dans leurs collections. Notre démarche a comme ambition de promouvoir une chaîne d'approvisionnement plus durable et de contribuer à la réduction de l'empreinte carbone de l'ensemble de la filière textile. Etant donné le poids du coton dans l'industrie de la mode, il nous est apparu logique d'intégrer cette fibre emblématique à notre programme. »

Ce sont désormais 272 fermes dans le monde qui ont rejoint le programme NATIVA™

En 2017, Chargeurs Luxury Fibers (CLF) a lancé NATIVATM, un programme exigeant par lequel la division garantit, grâce à une technologie de blockchain propriétaire, la qualité et la traçabilité des fibres de laine Mérinos. Pour aller plus loin dans cette démarche, CLF a mis en place un programme d'agriculture régénératrice, sélectionnant des fermes partenaires qui s'engagent à appliquer des pratiques d'agriculture régénératrice, selon un protocole extrêmement rigoureux, visant à protéger la nature des sols cultivés et la biodiversité, et à respecter le bien-être et la santé des animaux élevés pour leur laine. Ce programme revêt également un angle social, en aidant les agriculteurs et leurs familles, et en favorisant l'emploi dans les communautés locales.

Le programme NATIVATM s'est développé dans les grands pays d'élevage, tels que les Etats-Unis, l'Uruguay, l'Australie, l'Argentine et l'Afrique du Sud. En ajoutant le déploiement en Grèce, pour la fibre de coton, ce sont 272 fermes, réparties dans six pays, qui sont aujourd'hui référencées dans le cadre du programme NATIVATM.

Le programme de traçabilité NATIVA™, conçu par Chargeurs Luxury Fibers, est plébiscité par les grandes marques de mode, qui en reconnaissent la forte valeur ajoutée

Ce programme unique et innovant leur apporte la garantie d'utiliser, dans leur process créatif, une fibre naturelle produite dans le plus grand respect de l'environnement et de l'animal, et dont l'ensemble de la chaîne de transformation prend en considération le partage de la valeur au bénéfice des agriculteurs et des communautés locales. Aujourd'hui, 50 marques majeures utilisent le label NATIVA™, alors qu'elles n'étaient que 20 en 2021.

Fort de son succès avec les fibres de laine Mérinos, Chargeurs a ainsi décidé d'étendre le programme à la fibre de coton, tout d'abord en Europe avec la signature d'un partenariat avec une première ferme en Grèce.

Chaque étape, de la culture à la transformation de la fibre, est réalisée en Grèce, garantissant ainsi un processus complet au sein de l'Union Européenne, en accord avec les normes de l'UE concernant les droits du travail et la protection de l'environnement. Déployé avec la fibre de coton, le programme NATIVA™ Cotton garantit le respect des sols cultivés et la production d'une fibre selon des critères de sélectivité extrêmement rigoureux.

Le programme d'agriculture régénératrice de NATIVA™ protège la terre en améliorant la qualité des sols, préserve les cultures en assurant la santé des sols et soutient les agriculteurs et les communautés locales en améliorant leurs moyens de subsistance. En cinq ans, NATIVA™ vise à augmenter de 20 % la quantité de nutriments naturels dans le sol, grâce à ses pratiques agricoles régénératrices. Cette démarche est soutenue par une réduction de 25 % des pesticides utilisés, avec un objectif de zéro pesticide à terme.

Pour répondre à la demande des marques de mode, le programme sera également déployé pour la fibre cachemire, avec un premier partenariat attendu en Mongolie. L'extension vers une nouvelle fibre renforcera le leadership mondial de Chargeurs Luxury Fibers dans le négoce de fibres naturelles, végétales et animales, produites et transformées dans le respect de l'environnement.

