CHARGEURS : Rapport financier semestriel 2020

Plus que jamais, notre modèle de gestion pour faire de Chargeurs un champion des niches à fort potentiel démontre son efficacité à l'heure d'une recomposition probable et nécessaire du capitalisme mondial » a déclaré Michaël Fribourg, Président-DirecteurGénéral.

Enfin, le Groupe annonce qu'il prépare son nouveau plan stratégique, « Leap Forward 2025 », qui prendra le relais du programme « Game Changer » et sera présenté en mars 2021. Ce plan, appuyé par un bilan solide, actera le changement de dimension du Groupe, et visera entre 1 et 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2025 avec une forte rentabilité des capitaux engagés.

Dans un contexte persistant d'incertitude sanitaire, économique et géopolitique, Chargeurs est en mesure de confirmer sa vision stratégique de long terme, soutenue par les résultats obtenus au cours des dernières années et l'engagement de référence du Groupe Familial Fribourg. Après un millésime 2020 inédit, marqué par certains besoins exceptionnels, nous faisons l'hypothèse prudente d'une année 2021 plus atone et plus volatile que les prévisions des instituts économiques, le plein effet mondial des plans de relance étant plutôt attendu à compter de 2022.

Nous sommes heureux de souligner que, renforcés par les investissements du programme « Game Changer », nos métiers traditionnels sont restés globalement profitables, confirmant leur qualité, leur potentiel stratégique et leur rigueur de gestion. La réactivité avec laquelle nous avons structuré la nouvelle branche Chargeurs Healthcare Solutions, qui a su apporter mondialement des solutions inédites à une crise sanitaire hors du commun, démontre notre maturité opérationnelle et la force de notre modèle entrepreneurial.

Partout dans le monde, les talents de Chargeurs ont fait preuve de solidarité et d'excellence hors normes face à l'une des crises les plus extrêmes du capitalisme et de l'ère moderne. Nous tenons à les féliciter et les remercier pour leur engagement qui illustre les valeurs du Groupe : fiabilité, audace, engagement et passion. Grâce à cette implication spontanée, authentique et courageuse, Chargeurs a aidé ses clients à traverser cette crise et les a accompagnés pour redémarrer leur activité au plus vite.

Dons importants de produits sanitaires aux professionnels de santé et aux plus vulnérables

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris

Le 10 septembre 2020

DES ACTIVITÉS TRADITIONNELLES RESTÉES PROFITABLES

Mises à l'épreuve par le contexte sanitaire et économique exceptionnel, les activités traditionnelles de Chargeurs ont démontré une très forte résilience au cours du premier semestre et singulièrement au deuxième trimestre. Ces activités ont bénéficié d'une base de clientèle diversifiée, tant en termes de positionnement ou de secteurs, que de géographies. Grâce à son agilité humaine et industrielle exceptionnelle et à sa couverture logistique mondiale, Chargeurs a pu continuellement servir ses clients, même au plus fort de la crise.

En outre, les métiers du Groupe bénéficient d'un positionnement naturel favorable, leurs produits constituant des éléments critiques de la chaîne de valeur dans des filières économiques et industrielles clés.

C'est pourquoi, dans cette période aiguë de la crise, les métiers traditionnels du Groupe ont ensemble généré un résultat opérationnel excédentaire et une marge brute d'autofinancement (MBA) positive.

NAISSANCE DE CHARGEURS HEALTHCARE SOLUTIONS, SYMBOLE DE L'ESPRIT ENTREPRENEURIAL DU GROUPE

La structuration en quelques mois de Chargeurs Healthcare Solutions (CHS), champion industriel du secteur sanitaire, témoigne de l'agilité et de l'audace caractéristiques du Groupe. Au-delà de la performance financière de l'activité, qui a généré 253,9 millions de chiffre d'affaires en un seul trimestre, le tour de force réalisé réside dans la faculté des équipes Chargeurs à avoir rapidement compris les enjeux de la pénurie d'équipements individuels nés de la crise sanitaire, puis identifié et mis en œuvre les solutions pour y répondre - prototypage, certification, production et sourcing, contrôle qualité, logistique, ponts aériens, plateformes commerciales - dans des délais extrêmement serrés.

Cette progression très rapide sur la courbe d'apprentissage, qui permet aujourd'hui au Groupe d'afficher des ambitions internationales dans le domaine de la protection sanitaire, est le fruit de la culture de l'engagement, de l'efficacité et de la fierté des collaborateurs de Chargeurs.

Par ailleurs, CHS a dès à présent investi dans des capacités de production contribuant dans de nombreux pays à l'indépendance sanitaire, parmi lesquels la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la Confédération Helvétique.

CHARGEURS MUSEUM SOLUTIONS, NOUVEAU MOTEUR DE CROISSANCE DU GROUPE

Au premier semestre, Chargeurs a également structuré une nouvelle activité baptisée « Chargeurs Museum Solutions », champion mondial de l'expérience muséale. Avec les acquisitions de D&P et Hypsos, finalisées au cours du premier semestre, CMS regroupe désormais l'ensemble des savoir-faire permettant de proposer aux musées des solutions clé en main permettant de définir, réaliser et en fin de compte révolutionner l'expérience des visiteurs.

A l'heure où les musées s'imposent de plus en plus comme les hauts lieux du luxe expérientiel, tant pour la clientèle internationale que domestique, et représentent des enjeux forts de souveraineté et de différenciation pour les grands donneurs d'ordre, CMS constitue, avec cette expertise mondiale unique, un relais de croissance très prometteur. En outre, la capacité des musées à organiser des parcours visiteurs sécurisés face aux risques sanitaires leur confère une résilience inédite dans le monde des arts et du spectacle.

