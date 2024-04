Communication Financière Groupe // +33 1 47 04 13 40 // comfin@chargeurs.com www.chargeurs.com

1

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 4 avril 2024

Réussite de l'offre publique d'achat des actions Chargeurs, initiée par

Colombus Holding et Colombus Holding 2,

qui détiennent désormais 67,58 % du capital de Chargeurs

• A l'issue de la période de réouverture de l'Offre, clôturée le 3 avril 2024, 502 456 actions ont été apportées, représentant autant de droits de vote

• Les actions apportées s'ajoutent aux 6 590 305 actions qui étaient détenues par les Initiateurs avant l'ouverture de l'Offre et aux 8 885 597 actions qui avaient été apportées lors de la première période d'Offre clôturée le 13 mars 2024

• A la date du règlement-livraison, qui interviendra le 9 avril 2024, les Initiateurs détiendront 16 802 818 actions, représentant 67,58 % du capital et 17 954 318 droits de vote, représentant 68,46 % des droits de vote de la société Chargeurs (en ce compris les 824 460 actions Chargeurs détenues en propre par la société et assimilées aux actions détenues par les Initiateurs)

• Chargeurs, qui restera une société cotée, se dote ainsi d'une structure capitalistique plus conforme à son profil de holding diversifiée et à sa stratégie de croissance de long terme

L'Autorité des Marchés Financiers a publié ce jour l'avis de résultat définitif de l'offre publique d'achat initiée de concert par Colombus Holding et Colombus Holding 2 (les « Initiateurs ») sur les actions du groupe Chargeurs (la « Société »).

L'Offre a fait l'objet d'une réouverture, conformément aux dispositions de l'article 232-4 du règlement général, à compter du 20 mars jusqu'au 3 avril 2024 inclus. Au cours de cette période, 502 456 actions ont été présentées, représentant autant de droits de vote.

A l'issue du règlement-livraison, qui interviendra le 9 avril 2024, les actions apportées s'ajouteront au capital détenu par Colombus Holding et Colombus Holding 2, soit 16 300 362 actions au 20 mars 2024, portant ainsi le nombre d'actions détenues par le Groupe Familial Fribourg, via les deux sociétés holdings, à 16 802 818 actions, représentant 67,58 % du capital, et 17 954 318 droits de vote, soit 68,46 % des droits de vote de la Société (en ce compris les 824 460 actions Chargeurs détenues en propre par la société et assimilées aux actions détenues par les Initiateurs).