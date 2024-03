Michaël Fribourg, Président-Directeur-Généraldu Groupe, a déclaré : « La réussite de l'OPA permet d'ouvrir un nouveau chapitre dans le parcours de création de valeur du groupe Chargeurs. La famille Fribourg et ses partenaires vont conforter le modèle d'expansion mondiale de Chargeurs, à travers des champions de niche mondiaux dans des secteurs à forte valeur ajoutée. Le maintien d'un flottant significatif matérialise le degré élevé de confiance et de conviction d'une base solide d'actionnaires institutionnels et individuels, désireux de tirer parti de la création de valeur future du Groupe. Chargeurs dispose d'un portefeuille d'actifs puissants et de tous les atouts pour exprimer à l'avenir son potentiel de valeur. »

