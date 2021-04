CHARGEURS : Résultats du paiement en actions du solde du dividende 2020

600 005 actions ordinaires nouvelles Chargeurs ont été créées, représentant 2,5 % du capital et 2,4 % du total brut des droits de vote sur la base du capital et des droits de vote au 31 mars 2021. Leur règlement-livraison et leur admission sur le marché Euronext Paris seront effectifs à compter du 30 avril 2021. Ces actions nouvelles porteront jouissance immédiate et seront assimilées dès leur émission aux actions ordinaires composant le capital social de Chargeurs.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris

Le 28 avril 2021

Calendrier financier 2021 Mardi 4 mai 2021 (avant bourse) Information financière du 1er trimestre 2021 Jeudi 9 septembre 2021 (avant bourse) Résultats semestriels 2021 Mercredi 10 novembre 2021 (avant bourse) Information financière du 3ème trimestre 2021

À PROPOS DE CHARGEURS

CHARGEURS est un leader mondial de niches technologiques et de services, offrant à ses clients BtoB et BtoC, des solutions intégrées à forte valeur ajoutée. Présent dans 90 pays avec près de 2 500 collaborateurs, le Groupe, dont la signature mondiale est High Emotion Technology®, développe ses savoir-faire industriels et technologiques dans de nombreux domaines d'activités, au premier rang desquels, la protection des matériaux haut de gamme, la mode et le luxe, les services aux musées, et la santé.

Ouvrant un nouveau chapitre des presque 150 ans d'histoire du Groupe, le plan stratégique Leap Forward 2025, a pour ambition de saisir les opportunités de marché liées à l'évolution des modes de production, de distribution et de consommation et à la demande universelle de solutions industrielles durables. Associées à une grande réactivité et agilité industrielle et une présence mondiale, ses nombreux domaines d'expertise ont vocation à soutenir la croissance rentable et durable du Groupe qui a réalisé, en 2020, un chiffre d'affaires de 822 millions d'euros.

