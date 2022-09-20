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    CRI   FR0000130692

CHARGEURS

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Chargeurs : Document AMF CP. 2022DD861865

20/09/2022 | 18:20
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2022DD861865

20 septembre 2022

FR0000130692 - DD153289

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

COLOMBUS HOLDING société par actions simplifiée, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : CHARGEURS

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 19 septembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000130692

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 12.3100 Euro

VOLUME : 8 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 12.3100 Euro

VOLUME : 8 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 20 septembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Chargeurs SA published this content on 20 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 September 2022 16:19:08 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 791 M 791 M -
Résultat net 2022 26,7 M 26,8 M -
Dette nette 2022 140 M 140 M -
PER 2022 11,1x
Rendement 2022 6,11%
Capitalisation 294 M 295 M -
VE / CA 2022 0,55x
VE / CA 2023 0,50x
Nbr Employés -
Flottant 68,5%
Graphique CHARGEURS
Durée : Période :
Chargeurs : Graphique analyse technique Chargeurs | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CHARGEURS
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 5
Dernier Cours de Clôture 12,28 €
Objectif de cours Moyen 27,76 €
Ecart / Objectif Moyen 126%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Michaël Fribourg Chairman & Chief Executive Officer
Olivier Buquen Group Chief Financial Officer
Gustave Gauquelin Chief Operating Officer
Isabelle Guichot Independent Director
Cécilia Ragueneau Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
CHARGEURS-52.88%295
BERKSHIRE HATHAWAY INC.-6.51%615 721
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.-14.33%120 342
SIEMENS AG-33.85%79 827
GENERAL ELECTRIC COMPANY-29.72%73 524
3M COMPANY-34.35%64 599