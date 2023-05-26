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    CRI   FR0000130692

CHARGEURS

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Chargeurs : Document AMF CP. 2023DD912108

26/05/2023 | 19:38
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2023DD912108

26 mai 2023

FR0000130692 - DD166839

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Nicolas Urbain, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : CHARGEURS

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 25 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000130692

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 13.0400 Euro

VOLUME : 2 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 13.0400 Euro

VOLUME : 2 500.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 26 mai 2023

COMMENTAIRES :

Acquisition des 2 500 actions via la société H.R.P. (RCS Paris 434 012 217) dont le gérant est M. Nicolas Urbain.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Chargeurs SA published this content on 26 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 May 2023 17:36:58 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2023 783 M 838 M -
Résultat net 2023 24,8 M 26,6 M -
Dette nette 2023 170 M 182 M -
PER 2023 11,8x
Rendement 2023 6,47%
Capitalisation 298 M 319 M -
VE / CA 2023 0,60x
VE / CA 2024 0,54x
Nbr Employés -
Flottant 71,2%
Graphique CHARGEURS
Durée : Période :
Chargeurs : Graphique analyse technique Chargeurs | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CHARGEURS
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 4
Dernier Cours de Clôture 12,40 €
Objectif de cours Moyen 21,86 €
Ecart / Objectif Moyen 76,3%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Michaël Fribourg Chairman & Chief Executive Officer
Olivier Buquen Group Chief Financial Officer
Yann Delmas Group Director-Investments & Taxation
Isabelle Guichot Independent Director
Cécilia Ragueneau Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
CHARGEURS-11.93%319
BERKSHIRE HATHAWAY INC.3.80%696 991
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.-10.28%127 942
GENERAL ELECTRIC COMPANY55.96%110 551
ILLINOIS TOOL WORKS INC.0.72%67 433
HITACHI, LTD.20.42%54 014
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