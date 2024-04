Par courrier reçu le 9 avril 2024, le concert composé des sociétés par actions simplifiées Colombus Holding1 (55 avenue Marceau, 75116 Paris) et Colombus Holding 21 (55 avenue Marceau, 75116 Paris) a déclaré avoir franchi en hausse les seuils de 2/3 du capital et des droits de vote de la société CHARGEURS et détenir 16 802 818 actions CHARGEURS représentant 17 954 318 droits de vote, soit 67,58% du capital et 68,46% des droits de vote de cette société2 selon la répartition suivante :

