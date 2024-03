- le concert composé des sociétés Colombus Holding et Colombus Holding 2 a franchi en hausse les seuils de 30%, 1/3 et 50% du capital et des droits de vote de la société CHARGEURS et détient 16 300 362 actions CHARGEURS représentant 17 451 862 droits de vote, soit 65,56% du capital et 66,56% des droits de vote de cette société2 selon la répartition suivante :

- la société Colombus Holding 2 a franchi à titre individuel en hausse, le 19 mars, les seuils de 5%, 10%, 15%, 20% et 25% du capital et des droits de vote de la société CHARGEURS et détient individuellement 6 936 320 actions CHARGEURS représentant autant de droits de vote, soit 27,90% du capital et 26,46% des droits de vote de cette société2 ;

- la société Colombus Holding a franchi à titre individuel en hausse, le 19 mars, les seuils de 30% et 1/3 du capital et des droits de vote de la société CHARGEURS et détient individuellement 8 539 582 actions CHARGEURS représentant 9 691 082 droits de vote, soit 34,35% du capital et 36,96% des droits de vote de cette société2 ;

