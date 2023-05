Chargeurs : baisse de 18% des revenus à données comparables

Le chiffre d’affaires du premier trimestre de Chargeurs s’élève à 169,7 millions d’euros, en baisse de 16,6%. En organique, il a chuté de 18%. L’activité a souffert d’un chiffre d’affaires de Chargeurs Advanced Materials en baisse de 27% en données comparables à 70,70 millions d'euros. Le groupe met en cause « une base de comparaison défavorable ». La période du début d’année dernière avait été marquée par un mouvement massif de reconstitution des stocks post-Covid sur la lancée de 2021.



" La décorrélation sectorielle et géographique des segments opérationnels permet d'enregistrer une légère croissance organique de l'activité du premier trimestre 2023 au niveau du quatrième trimestre 2022 malgré la crise de l'énergie, l'inflation et les impacts sur la consommation de l'accélération inédite de la hausse des taux d'intérêt ", a commenté le PDG, Michaël Fribourg.



Chargeurs a confirmé son scenario " d'une croissance et d'une profitabilité accélérées sur l'ensemble des moteurs contributifs au second semestre 2023 ".



" Conformément à sa stratégie et ses ambitions, le groupe confirme son souhait de réaliser une opération structurante au sein de son pôle Luxe, tout en visant à périmètre constant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros en 2025, " a conclu Michaël Fribourg.