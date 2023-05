Chargeurs en fort repli après une performance trimestrielle décevante

Entreprise oeuvrant dans les secteurs des technologies et du luxe, Chargeurs signe la plus forte baisse du marché SRD : 10,82% à 12,86 euros. Sa forte chute s’explique par la publication d’une performance décevante au premier trimestre 2023. Sur cette période, son chiffre d’affaires a baissé de 16,6% à 169,7 millions d’euros. En organique, il a chuté de 18%. Les ventes totales du groupe s’élevaient à 203,5 millions d'euros au premier trimestre 2022. Son pôle technologies a souffert avec un chiffre d'affaires diminuant de 20,5% en organique à 122 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires notamment de son activité "Chargeurs Advanced Materials " (CAM) est en baisse de 26,3% en données comparables à 70,7 millions d'euros.



Pour expliquer la baisse de cette activité, le groupe met en cause " une base de comparaison défavorable " et " un début d'année dernière marquée par un mouvement massif de reconstitution des stocks post-Covid sur la lancée de 2021 ".



En outre, son pôle luxe connaît une légère croissance de 1,7% à 47,7 millions d'euros (mais en recul de 9,5% en organique). Toutefois, l'activité " Chargeurs Museum Studio " continue à connaître un très fort dynamisme avec une progression de plus de 50% de son chiffre d'affaires pour atteindre 24 millions d'euros, confirmant ainsi sa trajectoire vers son objectif de 120 millions d'euros pour l'ensemble de l'exercice 2023.





Après la publication de ces résultats trimestriels, TP Icap Midcap est à l'Achat sur le titre Chargeurs avec un objectif de cours à 24 euros. Selon le broker, " la baisse du chiffre d'affaires sur ce premier trimestre, légèrement sous ses attentes, n'est pas représentative de la dynamique attendue sur l'année. L'accélération est en effet toujours anticipée pour le second semestre avec le début de reprise sur CAM et la poursuite de la forte montée en puissance de Museum Studio ".



Chargeurs a de fait confirmé son scenario " d'une croissance et d'une profitabilité accélérées sur l'ensemble des moteurs contributifs au second semestre 2023 ".



Selon Invest Securities, " le consensus anticipe pour 2023 un chiffre d'affaires de Chargeurs à 791 millions d'euros (+6%) et une marge d'EBITDA de 9,7% (+0,6 point).



" Conformément à sa stratégie et ses ambitions, le groupe confirme son souhait de réaliser une opération structurante au sein de son pôle Luxe, tout en visant à périmètre constant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros en 2025, " a expliqué Michaël Fribourg, PDG du groupe.