Chargeurs : CHARGEUR plus forte baisse du SRD à la mi-séance du mardi 4 mai 2021

Données financières EUR USD CA 2021 641 M 770 M - Résultat net 2021 16,0 M 19,3 M - Dette nette 2021 156 M 188 M - PER 2021 30,2x Rendement 2021 1,74% Capitalisation 580 M 699 M - VE / CA 2021 1,15x VE / CA 2022 0,95x Nbr Employés - Flottant 68,2% Tendances analyse technique CHARGEURS Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 26,20 € Dernier Cours de Cloture 24,50 € Ecart / Objectif Haut 22,4% Ecart / Objectif Moyen 6,94% Ecart / Objectif Bas -6,12% Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Michaël Fribourg Chairman & Chief Executive Officer Olivier Buquen Group Chief Financial Officer Joelle Fabre-Hoffmeister Secretary & Compliance Officer Isabelle Guichot Independent Director Cécilia Ragueneau Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) CHARGEURS 33.18% 699 XINFENGMING GROUP CO., LTD. 27.19% 3 827 TEIJIN LIMITED -7.32% 3 165 HYOSUNG TNC CORPORATION 250.71% 2 849 KOLON INDUSTRIES, INC. 51.28% 1 568 HYOSUNG ADVANCED MATERIALS CORPORATION 158.72% 1 536