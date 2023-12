Chargeurs SA est leader mondial sur des marchés de niche à forte valeur ajoutée. Le groupe est organisé autour de deux pôles d'activités stratégiques : Technologies et Luxe. - Pôle Technologies. Il regroupe Chargeurs Advanced Materials, leader mondial des solutions de surfaces à haute technicité, Chargeurs PCC Fashion Technologies, leader mondial des entoilages pour les industries du luxe et de la mode et Chargeurs Healthcare Solutions qui conçoit, fabrique et commercialise des produits de protection de la santé ; - Pôle Luxe. Il comprend Chargeurs Museum Studio, leader mondial de la création de contenus culturels pour les institutions et les marques, Chargeurs Luxury Fibers, leader mondial des fibres de laine mérinos haut de gamme et traçables, et Chargeurs Personal Goods, une ligne de métier récemment créée, dédiée au développement de marques d'accessoires et de biens personnels de luxe.

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation