Chargeurs : recul de près de 17% du CA au 1er trimestre

Chargeurs affiche au titre de son premier trimestre 2023, un chiffre d'affaires de 169,7 millions d'euros, en recul de 16,6% sur une base de comparaison record un an auparavant, mais en croissance organique de 0,6% par rapport au quatrième trimestre 2022.



En comparaison annuelle, son activité a bénéficié de la performance du métier PCC Fashion Technologies, dont le CA est resté stable en organique malgré une base de comparaison record, et de la dynamique de Museum Studio dont les ventes ont bondi de 50,9%.



Selon Chargeurs, des 'tendances et dynamiques encourageantes confirment le scenario dominant déjà annoncé d'une croissance et d'une profitabilité accélérées sur l'ensemble des moteurs contributifs au second semestre 2023'.



