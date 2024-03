Chariot Ltd - Société d'énergie de transition axée sur l'Afrique - Achève l'étude de faisabilité de son projet d'hydrogène vert à grande échelle "Project Nour" en Mauritanie. Nour est une coentreprise à parts égales entre Chariot Green Hydrogen, filiale de Chariot, et TE H2, une société détenue par TotalEnergies SE et Eren Group SA. Les prochaines étapes du projet comprennent la réalisation d'un cadre d'investissement, une étude conceptuelle d'ingénierie et des négociations d'achat.

Une étude de préfaisabilité réalisée en 2022 a indiqué qu'avec une électrolyse installée d'une puissance maximale de 10 gigawatts, Nour pourrait devenir "l'un des plus grands projets d'hydrogène vert au monde", selon M. Chariot. L'entreprise a l'intention de procéder à un développement par étapes, en commençant par une capacité renouvelable initiale de 3 gigawatts, afin de produire jusqu'à 150 000 tonnes d'hydrogène vert par an. La proximité du projet avec l'Europe et le port en eau profonde de Nouadhibou offre également à Nour des "options d'exportation favorables", ajoute M. Chariot.

Cours actuel de l'action : clôture en baisse de 4,9 % à 7,38 pence par action à Londres lundi.

Evolution sur 12 mois : en baisse de 51%.

Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.