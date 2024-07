Chariot Ltd - société d'énergie de transition basée à Londres et axée sur l'Afrique - annonce une levée de fonds de 4,6 millions de livres sterling par voie de placement et de souscription et une offre ouverte pouvant atteindre 1,5 million de livres sterling. L'entreprise émettra 71,4 millions d'actions dans le cadre du placement et de la souscription et jusqu'à 23,8 millions d'actions dans le cadre de l'offre ouverte, à raison d'une nouvelle action pour 46 actions détenues, le tout au prix de 6,50 pence par action. Le prix d'émission représente une décote de 13 % par rapport au cours de clôture du jeudi. Notes Certains directeurs et cadres supérieurs souscriront pour un total de 800 000 GBP, le directeur général Adonis Pouroulis souscrivant pour 500 000 GBP. Les nouvelles actions représenteront 9 % des actions existantes émises avant la levée de fonds.

L'entreprise utilisera les fonds pour renforcer son bilan et saisir une nouvelle opportunité d'entreprise avec un potentiel de plusieurs milliards de barils, faire progresser la commercialisation du gaz à terre au Maroc, effectuer un test d'écoulement sur sa licence à terre Loukos, et avancer vers une décision finale d'investissement pour son puits Anchois-East, partenaire d'Energean PLC, dont le forage devrait débuter en août.

M. Pouroulis a déclaré : "Chariot dispose d'un certain nombre d'atouts : "Chariot a un certain nombre de catalyseurs clés à venir au cours des prochains mois qui ont le potentiel de transformer le profil de croissance de l'entreprise. Au-delà de notre portefeuille existant, après l'accord réussi avec Energean, l'équipe de Chariot a évalué un certain nombre d'opportunités de nouvelles entreprises. Nous avons identifié une cible prioritaire qui, en cas de succès, apporterait une taille significative à notre portefeuille et nous sommes impatients de fournir des mises à jour sur ces développements dès que nous serons en mesure de le faire.

Cours actuel de l'action : 7,18 pence, clôture en baisse de 4,3 % vendredi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 50

