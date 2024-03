(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Corcel PLC - Société d'exploitation minière et de développement des ressources basée à Londres - Annonce les résultats de ses activités d'exploration initiales au projet de lithium Canegrass, en Australie occidentale. Antoine Karam, président exécutif, qualifie les résultats d'"intrigants", indiquant un potentiel plus important pour le projet que ce qui avait été "initialement prévu". Notes : un total de 37 échantillons d'éclats de roche ont été prélevés au cours des travaux de terrain. Les lithologies échantillonnées comprenaient 26 pegmatites, 5 gabbro-dunite, 5 veines de quartz et 1 échantillon de calcaire, souligne Corcel.

Earnz PLC - cash shell - Proposition d'un regroupement d'actions pour 100, d'un placement de 3 millions de livres sterling à 7,5 pence par action et d'une souscription de 700 000 livres sterling au même prix. Le produit sera utilisé pour le fonds de roulement et, en particulier, pour le coût de l'audit préalable à effectuer sur toute acquisition potentielle.

Chariot Ltd - Société d'énergie transitoire axée sur l'Afrique - Prévoit un examen stratégique de sa division Transitional Power. Cet examen fait suite à des discussions approfondies avec le conseil d'administration, la direction et les conseillers. Chariot note que l'unité a besoin d'un financement à court et moyen terme pour réaliser son potentiel. Chariot indique qu'elle a étudié les possibilités de financement par emprunt et par actions et qu'elle a reçu des indications sur l'intérêt potentiel d'investisseurs axés sur l'Afrique du Sud pour le financement de l'entreprise. En conséquence, Chariot a décidé d'entreprendre cet examen afin d'explorer les options disponibles. Celles-ci peuvent impliquer une vente ou une scission totale ou partielle de l'entreprise ou de la division qui reste une partie de Chariot.

VietNam Holding Ltd - fonds d'investissement géré par Dynam Capital Ltd qui soutient des entreprises à forte croissance au Viêt Nam - déclare un revenu net d'investissement de 10,9 millions d'USD pour le semestre clos le 31 décembre, contre une perte nette de 20,1 millions d'USD. Le bénéfice de base et dilué par action s'est élevé à 0,32 USD, contre une perte de 0,75 USD.

Supernova Digital Assets PLC - cherche à identifier les opportunités d'investissement et de création d'entreprise dans l'écosystème Solana et des crypto-monnaies - Achève l'acquisition de Hyperslot PTE Ltd pour 225 000 GBP. Elle prévoit de financer cette acquisition par l'émission de 150 millions d'actions à 0,15 pence chacune.

Marlowe PLC - société de logiciels basée à Londres qui fournit des services de conformité réglementaire aux entreprises du Royaume-Uni - prévoit que le remboursement prévu du capital aux actionnaires aura lieu au cours du premier semestre de l'exercice 2025 du groupe, à compter du 1er avril. Cela fait suite à la vente, pour 430 millions de livres sterling, de ses logiciels et services de gouvernance, de risque et de conformité à Inflexion Private Equity Partners LLP. Marlow s'attend à ce que le produit net de la vente s'élève à 405 millions de livres sterling et à ce que sa position de trésorerie soit de 220 millions de livres sterling à la suite de la vente. Elle prévoit de conserver un solde net de trésorerie afin de disposer de ressources pour le fonds de roulement et de restituer plus de 150 millions de livres sterling aux actionnaires. L'entreprise recherche la voie optimale pour effectuer le remboursement du capital et le confirmera en temps voulu. En outre, Michael Ashcroft est nommé administrateur non exécutif. Ashcroft détient actuellement une participation d'environ 12 % dans Marlowe. Marlowe annonce que Charles Skinner, directeur non exécutif, se retire.

Tirupati Graphite PLC - Producteur de graphite et de minéraux, qui se concentre actuellement sur des projets d'exploitation de graphite en paillettes à Madagascar - Continue à recevoir d'importantes demandes d'information de la part des marchés mondiaux, y compris de la Chine. Note qu'un nombre croissant de consommateurs recherchent des alternatives actuelles et à court terme de graphite lamellaire aux sources chinoises pour leurs besoins d'approvisionnement afin de répondre aux préoccupations en matière de sécurité d'approvisionnement à long terme. Poursuit ses activités de marketing à grande échelle en préparation de la production en volume des projets de Madagascar et en prévision de l'expansion prévue pour répondre à la demande mondiale croissante de graphite. Note des signes significatifs de redressement du prix du graphite en paillettes au cours des dernières semaines.

Shuka Minerals PLC - Exploitant et développeur de mines axé sur l'Afrique, précédemment nommé Edenville Energy PLC - Dit que suite à la résolution du litige avec le groupe Upendo, des dépôts ont été effectués auprès du tribunal en Tanzanie pour mettre fin aux procédures judiciaires. Note que les opérations à la mine de charbon de Rukwa sont restées difficiles, avec une production de charbon limitée. Les opérations ont été suspendues récemment en raison de la saison des pluies. Cependant, la demande sur les marchés régionaux continue de sembler solide. Lors de la reprise de la production, Shuka prévoit de revoir les taux de production visés. En outre, elle continue d'étudier la possibilité d'acquérir d'autres projets d'exploitation et de développement miniers avancés situés en Afrique. Elle note que l'une de ces opportunités, qui est en cours d'examen, répond aux principaux critères d'acquisition de la société, et qu'elle se concentre sur un produit de base autre que le charbon.

Clontarf Energy PLC - Explorateur de pétrole, de gaz et de minéraux avec des projets en Bolivie, au Ghana et au Tchad - Lève 400 000 GBP par le biais d'un placement à 0,035 pence par action. La société explique que le produit de la vente sera utilisé pour faire avancer les projets de lithium de Clontarf en Bolivie et dans les pays voisins, ainsi que pour des projets pétroliers au Ghana, en Australie et ailleurs, et pour financer le fonds de roulement général. En Bolivie, Clontarf a reçu l'autorisation de passer à la deuxième phase du processus d'évaluation pour les sept salares prioritaires du sud de la Bolivie.

Urban Logistics REIT PLC - real estate investment trusts - Déclare que l'offre pour abrdn Property Income Trust Ltd reste "à l'étude" après un "dialogue productif" entre les deux sociétés. Note qu'une proposition alternative est envisagée, qui verrait UL acquérir les actifs de logistique et d'entrepôts de vente au détail d'API. Les actifs nets du portefeuille résiduel d'API seraient détenus par API et, par le biais d'un processus de liquidation géré, les liquidités seraient restituées aux investisseurs d'API. Selon la proposition, UL offrirait 0,31 action UL pour chaque action API. UL estime qu'il s'agit d'une structure supérieure à l'offre de Custodian Property Income REIT PLC pour l'ensemble des actionnaires d'API.

