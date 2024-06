Chariot Limited est une société d'énergie transitoire basée à Guernesey. La société exerce ses activités dans trois domaines : Transitional Gas, Transitional Power et Green Hydrogen. L'activité Transitional Gas de la société se concentre sur un projet de développement gazier à faible risque au large du Maroc. Sa licence Lixus Offshore couvre une zone d'environ 1 794 kilomètres carrés (km2). La zone est couverte par des données sismiques 3D couvrant environ 1 425 km2 et cinq puits d'exploration, y compris les puits de découverte Anchois-1 et Anchois-2. La société Transitional Power a pour objectif de fournir des solutions durables et fiables en matière d'énergie et d'eau sur l'ensemble du continent en construisant, en produisant et en commercialisant de l'énergie renouvelable. Green Hydrogen est en partenariat avec Total Eren et le gouvernement mauritanien sur le développement potentiel d'un projet d'hydrogène vert de 10 gigawatts (GW), à savoir Project Nour, qui couvre deux zones onshore totalisant environ 5 000 kilomètres carrés (km2) dans le nord de la Mauritanie.