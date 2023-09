(Alliance News) - Chariot Ltd a déclaré mardi qu'elle avait continué à progresser dans tous ses domaines d'activité, bien qu'elle ait déclaré des pertes globales pour le premier semestre de l'année.

Pour les six mois se terminant le 30 juin, la société d'énergie de transition axée sur l'Afrique a déclaré une perte d'exploitation de 7,8 millions de dollars, ce qui représente une augmentation par rapport à la perte de 7,4 millions de dollars enregistrée l'année précédente.

La perte avant et après impôts s'élève à 7,7 millions USD, contre 7,8 millions USD l'année précédente. La perte par action est de 0,01 USD, inchangée par rapport à l'année précédente.

Les coûts ont varié au cours de la période. Les dépenses liées à l'hydrogène et au développement d'autres activités se sont élevées à 900 000 USD, soit moins que les 1,5 million USD de l'année précédente. Les autres coûts administratifs se sont élevés à 3,5 millions USD, en baisse par rapport aux 5,0 millions USD de l'année précédente, ce que Chariot a attribué à "une base de coûts allégée".

Bien que la société possède des actifs au Maroc, elle a déclaré que les opérations n'ont pas été affectées, ajoutant qu'elle a soutenu le financement des efforts de secours et de l'aide en cours dans le pays.

Au 30 juin, Chariot disposait d'une trésorerie de 2,7 millions d'USD, inférieure aux 12,1 millions d'USD enregistrés au 31 décembre. Elle a indiqué aux investisseurs que ce solde avait augmenté depuis, à la suite d'une levée de fonds en août qui a permis de recueillir un produit brut de 19,1 millions d'USD.

L'entreprise a également fait état de progrès satisfaisants dans plusieurs de ses projets.

L'ingénierie de base et la conception ont été achevées dans le cadre du projet de développement gazier d'Anchois, tandis que des progrès ont été réalisés dans tous les chantiers de développement d'Anchois au Maroc.

Les négociations sur le partenariat pour Anchois et les licences offshore plus larges de Lixus et Rissana sont dans leur phase finale, tandis qu'un partenariat a été conclu avec Vivo Energy PLC pour développer le marché domestique marocain du gaz à l'industrie.

"Nous avons continué à faire avancer tous les chantiers de l'entreprise tout au long de la période et nous avons encore enrichi notre portefeuille avec l'attribution de la licence Loukos à terre au Maroc et l'acquisition de notre entreprise de dessalement de l'eau. Dans chacun des piliers que sont le gaz de transition, l'énergie renouvelable et l'hydrogène vert, nous avons la possibilité d'apporter une série d'avantages tangibles et de créer une valeur réelle", a déclaré Adonis Pouroulis, directeur général de l'entreprise.

"L'évolutivité à long terme est un thème commun à tous nos projets, mais nous nous concentrons pleinement sur l'exécution de nos objectifs principaux pour réduire les risques de l'entreprise, permettre une croissance supplémentaire et fournir une production à court terme."

Les actions de Chariot s'échangeaient 5,0 % plus haut à 14,57 pence chacune à Londres mardi en fin de matinée.

