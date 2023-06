La perte annuelle de Chariot se creuse en raison de l'augmentation des dépenses

Chariot Ltd - société d'énergie de transition axée sur l'Afrique - affiche une perte avant impôt de 14,9 millions USD pour 2022, qui s'est creusée par rapport aux 7,0 millions USD enregistrés en 2021. Les dépenses d'exploitation totales augmentent à 8,5 millions USD contre 4,5 millions USD un an plus tôt, les paiements fondés sur des actions augmentant à 4,2 millions USD contre 760 000 USD.

Adonis Pouroulis, directeur général, déclare : "Alors que l'importance d'une transition énergétique réussie se fait sentir dans le monde entier, Chariot continue de développer une activité qui couvre les éléments clés du spectre - gaz naturel, énergies renouvelables et hydrogène vert - chacun d'entre eux étant susceptible d'être une source d'énergie essentielle à l'avenir. Au cours de l'année écoulée, nous avons atteint un certain nombre d'objectifs fondamentaux que nous nous étions fixés pour nos trois piliers, en apportant à l'entreprise des opportunités nouvelles, passionnantes et porteuses de valeur.

Cours actuel de l'action : 15,18 pence par action, en hausse de 0,5 % mercredi matin à Londres.

Variation sur 12 mois : en baisse de 21 %.

