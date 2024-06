(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés mardi et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

Chariot Ltd - Société d'énergie transitoire axée sur l'Afrique - En 2023, la perte avant impôts passe de 14,9 millions de livres sterling l'année précédente à 15,6 millions de dollars. Le chiffre d'affaires s'élève à 80 USD contre zéro. La perte de base et diluée par action reste inchangée à 0,02 USD. "A l'avenir, nous nous concentrons sur la génération de flux de trésorerie à court terme à partir de notre activité gazière, avec l'ambition primordiale de restituer du capital aux actionnaires à partir de ces revenus. Tout en continuant à rechercher de nouvelles opportunités, nous voyons une grande échelle et une grande valeur dans notre base d'actifs actuelle et nous nous concentrons pleinement sur la livraison tout au long de 2024 et au-delà", déclare la société.

Destiny Pharma PLC - société de biotechnologie spécialisée dans le développement et la commercialisation de médicaments contre les infections mortelles - déclare que l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (Medicines & Healthcare products Regulatory Agency) a accordé un passeport d'innovation dans le cadre de la voie d'accès et de licence innovante au XF-73 nasal pour la prévention des infections du site post-chirurgical. Le XF-73 nasal est un médicament mis au point pour prévenir les infections post-chirurgicales et il est efficace contre toutes les souches de SARM. La voie d'accès donne accès à la MHRA et à ses agences partenaires, note Destiny. Chris Tovey, directeur général, déclare : "Le XF-73 nasal et sa demande réussie de passeport pour l'innovation s'appuient sur le statut de produit infectieux qualifié de la FDA des États-Unis, ce qui démontre l'approbation et la reconnaissance réglementaires significatives du potentiel du XF-73 nasal pour relever les défis de la résistance aux antimicrobiens".

Golden Metal Resources PLC - Société d'exploration et de développement de métaux critiques et précieux basée au Nevada (États-Unis) - Annonce une mise à jour des projets Pilot Mountain et Garfield, détenus à 100 % par la société, au Nevada. Elle prévoit d'accélérer l'exploration d'autres cibles de cuivre et de tungstène hautement prioritaires dans l'ensemble des projets, ainsi que le forage de cibles diamantifères clés à Pilot Mountain. Oliver Friesen, chef de la direction, a déclaré : " D'après les résultats obtenus jusqu'à présent dans plusieurs zones cibles, nous sommes convaincus que les données de la campagne en cours, qui est la plus importante campagne d'exploration géophysique entreprise par Golden Metal à ce jour, mèneront à de nombreuses cibles intéressantes prêtes à être forées. "

US Solar Fund PLC - société d'investissement basée à Londres et spécialisée dans la détention et l'exploitation d'actifs dans le domaine de l'énergie solaire en Amérique du Nord - déclare que la société achètera environ 24,4 millions d'actions dans le cadre de l'offre publique d'achat au prix de 0,764 USD par action. Il s'agit du nombre maximum d'actions à acquérir dans le cadre de l'offre publique d'achat, soit environ 7,3 % du capital social émis de la société. US Solar note qu'environ 270,7 millions d'actions ont été valablement apportées à l'offre.

Oracle Power PLC - Développeur de projets énergétiques axés sur l'Australie occidentale et le Pakistan - déclare que le programme de forage de la phase 2 est maintenant terminé dans son projet aurifère Northern Zone en Australie occidentale. Dans une annonce séparée, Oracle déclare avoir acquis le projet Blue Rock Valley Copper and Silver. Blue Rock est situé dans le bassin d'Ashburton en Australie occidentale, à 165 km au sud-est d'Onslow. "Je suis très heureux d'annoncer que nous avons achevé l'acquisition de ce projet passionnant de cuivre et d'argent en Australie occidentale, d'une telle ampleur, qui représente une grande opportunité pour Oracle", a déclaré le directeur général Naheed Memon.

Helix Exploration PLC - société d'exploration axée sur le développement commercial et la monétisation d'une structure gazière riche en hélium non associée à des hydrocarbures dans le dôme d'Ingomar, situé dans le centre du Montana - L'étude d'opportunité indique une valeur actuelle nette de 303,1 millions d'USD et des dépenses d'investissement initiales de seulement 19,7 millions d'USD. L'étude prévoit des recettes nettes de 605,6 millions d'USD sur une durée d'exploitation de 29 ans. Bo Sears, directeur général, déclare : "Nous sommes ravis des résultats de cette étude exploratoire, qui démontrent le potentiel d'un rendement économique exceptionnel dans toute une série de scénarios modélisés". Il ajoute : "Le projet de dôme d'Ingomar est un projet de grande envergure : "Le projet de dôme d'Ingomar présente des rendements potentiellement élevés et de faibles besoins en capitaux. Des estimations de rentabilité rapide et de flux de trésorerie disponible de plus de 40 millions de dollars par an ouvrent la voie à toute une série de possibilités de financement pour répondre aux besoins initiaux [en matière de dépenses d'investissement]."

Blackstone Loan Financing Ltd - société d'investissement en liquidation contrôlée - rachète 24,8 millions d'actions pour annulation lundi au taux de 0,9282 EUR chacune. Sur cette base, un détenteur de 10 000 actions a vu 559 actions rachetées et recevra 518,86 euros en espèces. Au total, 5,5968% du capital social émis de la société a été racheté.

GCP Asset Backed Income Fund Ltd - Société d'investissement basée à Jersey - Rachat de 159,6 millions d'actions au prix de 89,67 pence par action. Cela représente un peu moins de 38% du capital social de la société.

Oriole Resources PLC - Société d'exploration et de développement minéral axée sur l'Afrique de l'Ouest - Fournit des informations actualisées sur son projet aurifère orogénique Bibemi, détenu à environ 82 %, au Cameroun, où un programme de forage de phase 5 a débuté. Explique que le forage a été retardé en raison de problèmes logistiques, liés en grande partie à la crise du transport maritime en mer Rouge. Des dispositions ont été prises pour que le programme puisse se poursuivre pendant la saison des pluies. Les résultats sont attendus pour le troisième ou le quatrième trimestre. En outre, la société reçoit 80 000 USD, le dernier paiement, concernant sa participation dans les projets miniers Hasançelebi et Do?ala en Turquie. Le produit de ce paiement sera utilisé pour financer d'autres travaux d'exploration.

Pantheon Resources PLC - société pétrolière et gazière, axée sur le développement des champs pétroliers terrestres d'Ahpun et de Kodiak en Alaska - annonce les résultats du récent rapport d'expertise indépendant de Cawley Gillespie & Associates Inc. CGA estime la valeur actuelle nette des ressources contingentes totales dans les topsets occidentaux du champ d'Ahpun à 1,74 milliard de dollars. Cela complète les estimations indépendantes des ressources globales de la société provenant du champ de Kodiak, des topsets occidentaux d'Ahpun et de l'horizon d'Alkaid, dont les totaux dépassent 1,5 milliard de barils de pétrole brut et 6,5 trillions de pieds cubes de gaz associé. David Hobbs, président exécutif, a déclaré : "Nous disposons désormais d'une validation indépendante de toutes les ressources éventuelles que nous nous efforçons de développer, y compris le soutien de la commercialité du développement d'Ahpun, qui sera le premier à entrer en production étant donné sa proximité immédiate avec l'oléoduc et l'infrastructure routière existants".

Anglo Asian Mining PLC - producteur d'or, d'argent et de cuivre axé sur l'Azerbaïdjan - déclare que sa filiale, Azerbaijan International Mining Co Ltd, effectue un paiement anticipé de 5 millions de livres sterling pour ses ventes de concentré de cuivre avec Trafigura Pte Ltd. En vertu de cet accord, Anglo Asian Mining recevra immédiatement 3 millions d'USD et 2 millions d'USD supplémentaires à la reprise du traitement par flottation. L'accord court jusqu'à la fin de l'année 2024, date à laquelle la société s'attend à ce qu'une quantité suffisante de concentré ait été livrée à Trafigura pour régler les paiements anticipés. En outre, la société continue de discuter de l'utilisation de sa facilité de financement du vendeur avec Caterpillar Financial Services Corp. La société discute également d'un financement bancaire supplémentaire avec des banques locales. Cependant, l'accord avec Trafigura offre une flexibilité supplémentaire pour financer ses opérations au cours des prochains mois, pendant que les activités redémarrent.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

