Charles & Colvard, Ltd. fabrique, commercialise et distribue la moissanite créée par Charles & Colvard (moissanite) et des bijoux finis en moissanite, y compris Forever One, marque de pierres précieuses en moissanite. La société commercialise et distribue également des diamants de laboratoire Caydia et des bijoux finis contenant des diamants de laboratoire destinés au marché mondial de la bijouterie fine. La société opère à travers deux segments : les canaux en ligne et les canaux traditionnels. Son segment Canaux en ligne, qui englobe les composantes de ses propriétés numériques, composées de ses sites Web charlesandcolvard.com et moissaniteoutlet.com, de ses points de vente en ligne, y compris les places de marché, de ses clients de livraison directe et d'autres clients de commerce électronique. Son segment traditionnel, qui se compose de distributeurs nationaux et internationaux et de clients de détail en brique et mortier. Elle propose des pierres précieuses et des bijoux finis mettant en vedette ses bijoux exclusifs en moissanite et des diamants cultivés en laboratoire pour la vente sur le marché mondial de la bijouterie fine.

Secteur Habillement et accessoires