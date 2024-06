Charles River Laboratories International, Inc. et le Gates Institute de l'Université du Colorado Anschutz Medical Campus ont annoncé la signature d'un accord de développement et de fabrication de vecteurs lentiviraux (CDMO). Le Gates Institute s'appuiera sur l'expertise de Charles River en matière de CDMO de thérapie cellulaire et génique pour développer des vecteurs lentiviraux (LVV) conformes aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) en vue de leur utilisation dans de nouvelles thérapies à base de récepteurs antigéniques chimériques (CAR) pour les cancers hématologiques. La mission de l'Institut Gates, situé sur le campus médical Schutz de l'université du Colorado, est de développer et de fournir des thérapies avancées dans le domaine de la thérapie cellulaire et génique.

L'institut regroupe des chercheurs, des cliniciens et une installation de bioproduction GMP pour les premiers essais cliniques chez l'homme. Grâce à cette collaboration stratégique, l'Institut Gates aura accès aux plateformes de fabrication établies de Charles River et au centre d'excellence CDMO dédié aux vecteurs viraux, en utilisant une gamme de services comprenant l'évaluation du développement de processus de l'épine dorsale LVV de l'Institut Gates, la production d'ADN plasmidique de qualité recherche et de haute qualité (HQ) adaptée à la phase, et la fabrication de LVV selon les BPF. Les matériaux produits dans le cadre de cette collaboration soutiendront une prochaine demande d'autorisation de mise sur le marché d'un nouveau médicament de recherche (IND) pour des essais cliniques de phase I.

Services de fabrication d'ADN plasmidique et de vecteurs viraux : Avec plus de 20 ans d'expertise en CDMO d'ADN plasmidique et de vecteurs viraux et des processus de plate-forme validés, y compris eXpDNA ? et Lentivation ? qui ont fait leurs preuves, Charles River dispose de protocoles normalisés et de méthodes optimisées à haut rendement pour accélérer le passage à la fabrication clinique et commerciale en réduisant le temps et les coûts de développement des processus tout en garantissant une production de première qualité.

Ces dernières années, Charles River a considérablement élargi son portefeuille de thérapie cellulaire et génique grâce à plusieurs intégrations et expansions d'acquisitions afin de simplifier les chaînes d'approvisionnement complexes et de répondre à la demande croissante d'ADN plasmidique, de vecteurs viraux et de services de thérapie cellulaire. Associé aux capacités de test de l'entreprise, Charles River offre une solution de premier plan pour les thérapies avancées, de la conception à la guérison.