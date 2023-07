The Charles Schwab Corporation est spécialisé dans les prestations de courtage et dans les prestations de services bancaires. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de courtage et de services bancaires aux investisseurs individuels (73,6%) ; - prestations de services d'investissement aux investisseurs institutionnels (26,4%). En outre, le groupe propose des prestations de services de régimes de retraite. A fin 2020, la commercialisation des produits et services est assurée notamment au travers d'un réseau de plus de 400 bureaux implantés aux Etats-Unis. Par ailleurs, The Charles Schwab Corporation est présent au Royaume Uni, à Porto Rico, à Hong Kong et à Singapour.