L'industrie des fonds affirme que les règles proposées par la SEC américaine nuiraient aux épargnants en matière de retraite

Une proposition de novembre de la SEC exigerait que les fonds communs de placement, et certains fonds négociés en bourse, s'assurent qu'au moins 10 % de leurs actifs nets sont très liquides. Elle exigerait également une clôture quotidienne stricte à 16 heures, heure de l'Est, pour les fonds communs de placement, et l'utilisation d'un "swing pricing".

Ce type de tarification, qui consiste à ajuster la valeur d'un fonds en fonction de l'activité commerciale afin que les investisseurs qui rachètent leurs parts supportent les coûts de sortie sans diluer les investisseurs restants, vise à prévenir les problèmes de liquidité lors de perturbations du marché, comme au début de la pandémie, lorsque de nombreux investisseurs ont essayé de sortir des fonds en même temps.

Le président de la SEC, Gary Gensler, a affirmé à l'époque que ces modifications permettraient de garantir la résilience de ces fonds et de protéger les investisseurs.

Mais les groupes industriels et les gestionnaires de fonds ont critiqué la proposition dans les commentaires publics, la décrivant comme malavisée et nuisible.

"La proposition de la SEC en matière de liquidité, de swing pricing et de hard close nuirait gravement aux plus de 100 millions d'Américains qui utilisent des fonds communs de placement pour investir dans leur avenir financier", a déclaré Eric Pan, directeur général de l'Investment Company Institute, un groupe industriel.

La proposition ne reflète pas non plus exactement les caractéristiques clés des investissements à revenu fixe, dont beaucoup sont rarement négociés, a déclaré Emmanuel Roman, PDG de PIMCO, qui avait environ 1,74 trillion de dollars d'actifs sous gestion à la fin de l'année dernière.

Le projet d'exiger le swing pricing présente des défis opérationnels "écrasants", a déclaré Rick Wurster, président de Charles Schwab Corp, et pourrait diminuer la transparence pour les investisseurs, qui ne sauraient pas s'il est appliqué jusqu'après leur demande de transaction.

La fermeture brutale crée plusieurs problèmes, notamment pour les actionnaires qui détiennent des fonds par le biais de plans à cotisations définies, qui ne sont pas en mesure d'envoyer des ordres avant 16 heures et peuvent être coincés avec le prix du jour suivant pour leurs ordres, ont déclaré dans une lettre les fiduciaires indépendants des fonds d'allocation d'actions, à revenu élevé et à revenu fixe de Fidelity.

Les règles pourraient pousser ces régimes à déplacer les actifs vers des produits financiers moins restrictifs, tels que les fiducies de placement collectif qui ne font pas l'objet de la même surveillance que les fonds communs de placement, ont-ils dit.

"Cela risque de réduire les protections pour les investisseurs en général, d'augmenter les coûts pour les actionnaires de fonds qui restent dans des fonds ouverts enregistrés, d'affecter négativement les choix des investisseurs et les résultats des investissements, et de nuire généralement aux meilleurs intérêts de dizaines de millions d'investisseurs de fonds", ont-ils déclaré.