Les actions de Charles Schwab ont chuté de près de 5 % pour atteindre leur niveau le plus bas en un mois, mardi, après que la société de courtage américaine a dévoilé un plan de réduction des coûts assorti de charges ponctuelles importantes.

Charles Schwab a annoncé lundi qu'il prévoyait de licencier du personnel et de fermer ou de réduire la taille de certains bureaux afin d'économiser environ 500 millions de dollars.

Toutefois, Charles Schwab devrait encourir des charges non récurrentes pouvant atteindre 500 millions de dollars à la suite de cette mesure de réduction des coûts, ce qui pourrait peser sur ses bénéfices au second semestre de cette année.

L'action de Charles Schwab a chuté de 5,3 % pour atteindre 56,26 dollars, son niveau le plus bas depuis juillet et sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis mars. L'action, qui a perdu 32 % depuis le début de l'année, a terminé la séance à 56,46 dollars.

Charles Schwab fait partie des sociétés de courtage et autres entreprises financières, dont State Street, Northern Trust et Bank of New York Mellon, qui sont confrontées à une forte baisse des dépôts des clients et à une augmentation des pertes latentes sur les actifs à revenu fixe depuis que la Réserve fédérale américaine a commencé à relever les taux d'intérêt l'année dernière.

Si la hausse des taux a permis à Charles Schwab et à d'autres sociétés d'accroître leurs revenus d'intérêts, la baisse des dépôts les a privées d'une source de financement bon marché, les obligeant à lever de nouveaux capitaux ou à réduire leurs coûts. Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans a atteint 4,366 % mardi, un niveau inégalé depuis novembre 2007. Les rendements évoluent à l'inverse des prix des obligations, ce qui signifie que la valeur des bons du Trésor détenus par les banques dans leurs bilans a chuté.

"Nous pensons que l'action a baissé ces derniers jours, en partie à cause du recul général du marché boursier et potentiellement à cause de la hausse du taux du Trésor à 10 ans", a déclaré Michael Wong, analyste chez Morningstar, dans une note à l'attention des investisseurs. (Reportage de Chibuike Oguh à New York ; Rédaction de Lisa Shumaker)