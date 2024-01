Le bénéfice du quatrième trimestre de Charles Schwab a chuté de 47%, car les paiements d'intérêts plus élevés sur les dépôts des clients et la dette ont réduit les gains provenant d'une augmentation des frais de gestion d'actifs, a déclaré la société de courtage mercredi.

Les hausses de taux agressives de la Réserve fédérale américaine ont pesé sur les sociétés financières telles que Schwab, qui dépendent principalement des dépôts des clients et des soldes de trésorerie non investis pour acheter des obligations et accorder des prêts.

Schwab, comme les grandes banques, a fait miroiter des taux d'intérêt plus élevés pour éviter que les déposants ne cherchent à obtenir de meilleurs rendements ailleurs. Elle a payé un taux moyen de 1,37 % sur les dépôts, contre 0,46 % un an plus tôt.

Pour compléter ses sources de financement, Schwab avait également emprunté auprès de la Federal Home Loan Bank au premier semestre 2023. Elle a payé des intérêts de 423 millions de dollars sur ces prêts, soit quatre fois plus que l'année précédente.

Les mouvements ont érodé les revenus d'intérêts nets de Schwab, qui ont chuté de 30 % pour atteindre 2,13 milliards de dollars au quatrième trimestre, qui s'est achevé le 31 décembre.

Le rythme des réaffectations par les clients s'est toutefois ralenti, et la pression exercée pour augmenter encore les taux de dépôt s'atténue également, alors que l'on s'attend de plus en plus à ce que la Fed réduise ses taux d'intérêt.

Les frais de gestion d'actifs et d'administration, provenant de la gestion de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse, ont bondi de 18 % pour atteindre 1,24 milliard de dollars, les actifs des clients ayant atteint un niveau record.

La société basée à Westlake, au Texas, a déclaré un bénéfice de 1,05 milliard de dollars, soit 51 cents par action, contre 1,97 milliard de dollars, soit 97 cents par action, un an plus tôt.

Les actions ont augmenté de 1,2 % dans les échanges avant la cloche. Elles ont baissé de 17 % en 2023, alors que l'indice S&P 500 a progressé d'un peu plus de 24 %.

Schwab se négocie actuellement à l'équivalent d'environ 17 fois les bénéfices prévus pour les 12 prochains mois.

Certains analystes s'attendent à ce qu'elle revienne à son multiple historique de 18 à 20 fois les bénéfices escomptés, principalement en raison des réductions de coûts opérées par la société au cours de l'année écoulée.