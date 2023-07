CHART INDUSTRIES, INC. : Raymond James toujours positif

Chart Industries, Inc. est un fabricant d'équipements cryogéniques techniques destinés à de multiples applications dans les secteurs du gaz industriel et de l'énergie. Ses segments comprennent Cryo Tank Solutions, Heat Transfer Systems, Specialty Products, et Repair Service & Leasing. Son segment Cryo Tank Solutions fournit des équipements en vrac, en microbulk et mobiles utilisés pour le stockage, la distribution, la vaporisation et l'application de gaz industriels et de certains hydrocarbures. Son segment Systèmes de transfert de chaleur fournit des équipements et des systèmes techniques utilisés pour la séparation, la liquéfaction et la purification des hydrocarbures et des gaz industriels. Son segment Specialty Products fournit des produits utilisés dans des applications de marchés finaux spécialisés, notamment l'hydrogène, le gaz naturel liquide, les biocarburants, la capture du CO2, l'alimentation et les boissons, l'aérospatiale, les lasers, le cannabis et le traitement de l'eau, entre autres. Son segment Réparation, service et location propose l'installation, le service, la réparation, l'entretien et la remise à neuf de produits cryogéniques.

Secteur Machines et équipements industriels