Chart Industries, Inc. se consacre à la conception, à l'ingénierie et à la fabrication de technologies et d'équipements de traitement des gaz et des molécules liquides pour le Nexus de l'énergie propre, de l'eau propre, des aliments propres et des produits industriels propres, quelle que soit la molécule. Ses segments comprennent Cryo Tank Solutions, Heat Transfer Systems, Specialty Products, et Repair Service & Leasing. Le segment Cryo Tank Solutions fournit des équipements en vrac, en microbulk et mobiles utilisés pour le stockage, la distribution, la vaporisation et l'application de gaz industriels et de certains hydrocarbures. Son segment Systèmes de transfert de chaleur fournit des équipements et des systèmes techniques utilisés pour la séparation, la liquéfaction et la purification des hydrocarbures et des gaz industriels. Son segment Specialty Products fournit des produits utilisés dans des applications de marché final spécialisées, notamment l'hydrogène, le gaz naturel liquide, les biocarburants, la capture du carbone, l'alimentation et les boissons, l'aérospatiale, les lasers, le cannabis et le traitement de l'eau, entre autres.

Secteur Machines et équipements industriels