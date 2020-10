Charter Communications, Inc. : Nouveau potentiel au-dessus de la résistance 05/10/2020 | 17:55 achat En cours

Cours d'entrée : 638.75$ | Objectif : 700$ | Stop : 595$ | Potentiel : 9.59% Le titre Charter Communications, Inc. évolue à proximité d'une zone de résistance majeure dont le franchissement libérerait un nouveau potentiel et une hausse de la volatilité. Nous anticipons ce scénario.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 700 $. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 476.48 USD.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 625.25 USD. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 635.11 USD, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 4.29 fois le CA de la société, est relativement élevée.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 49.59 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Sous-secteur Services de Télécommunications filaires - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. CHARTER COMMUNICATIONS, INC.. 27.86% 127 085 VERIZON COMMUNICATIONS -3.52% 245 138 DEUTSCHE TELEKOM AG -0.41% 80 614 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPH.. -20.75% 77 082 SAUDI TELECOM COMPANY -1.38% 53 532 EMIRATES TELECOMMUNICATIONS.. 1.71% 39 400 BCE INC. -7.83% 37 686 SWISSCOM AG -3.45% 27 873 ORANGE -32.62% 27 516 SINGAPORE TELECOMMUNICATION.. -35.54% 25 863 TELSTRA CORPORATION LIMITED -21.75% 23 586

Données financières USD EUR CA 2020 47 824 M - 40 572 M Résultat net 2020 2 680 M - 2 274 M Dette nette 2020 78 133 M - 66 284 M PER 2020 49,6x Rendement 2020 - Capitalisation 127 Mrd 127 Mrd 108 Mrd VE / CA 2020 4,29x VE / CA 2021 4,15x Nbr Employés 95 100 Flottant 67,2% Prochain événement sur CHARTER COMMUNICATIONS, INC. 30/10/20 Q3 2020 Présentation des résultats Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 31 Objectif de cours Moyen 643,31 $ Dernier Cours de Cloture 620,23 $ Ecart / Objectif Haut 29,0% Ecart / Objectif Moyen 3,72% Ecart / Objectif Bas -22,6% Dirigeants Nom Titre Thomas M. Rutledge Chairman & Chief Executive Officer John Bickham President & Chief Operating Officer Christopher L. Winfrey Chief Financial Officer James A. Blackley EVP-Engineering & Information Technology Richard J. DiGeronimo Chief Product & Technology Officer