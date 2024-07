Charter Communications va payer une amende civile de 15 millions de dollars pour mettre fin à une enquête sur le respect des règles de notification des pannes de réseau et du 911, a déclaré lundi la Federal Communications Commission (Commission fédérale des communications).

La FCC a déclaré que Charter avait admis avoir violé les règles de l'agence concernant les notifications aux responsables de la sécurité publique et à la commission en rapport avec trois pannes de réseau non planifiées et des centaines de pannes de réseau liées à la maintenance programmée qui se sont produites en 2023. La FCC a déclaré qu'une panne de réseau survenue en février 2023 était due au fait que le réseau de Charters avait été la cible d'une attaque mineure par déni de service. (Reportage de David Shepardson ; Rédaction de Leslie Adler)