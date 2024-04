Spectrum a annoncé le lancement de deux nouvelles fonctions qui offrent aux clients de Spectrum Mobile plus de valeur, de contrôle et de tranquillité d'esprit. Anytime Upgrade, qui est maintenant inclus dans le forfait de données illimité Plus de Spectrum Mobile sans frais supplémentaires, permet aux nouveaux clients et aux clients existants de mettre à niveau leur téléphone quand ils le veulent, autant de fois qu'ils le veulent, éliminant ainsi les délais d'attente traditionnels et les conditions requises associées aux mises à niveau de téléphone. Le nouveau plan de réparation et de remplacement des téléphones mobiles de Spectrum offre aux clients une protection de leur appareil à un prix plus abordable que celui de la concurrence, ce qui constitue une valeur ajoutée supplémentaire.

Avec Anytime Upgrade, Spectrum est le premier fournisseur de téléphonie mobile à inclure ce niveau de liberté dans un plan tarifaire. Alors que d'autres opérateurs proposent des mises à niveau anticipées, Anytime Upgrade permet aux clients Unlimited Plus d'obtenir le dernier appareil à tout moment sans les périodes d'attente traditionnelles3 ou les frais de mise à niveau anticipée, offrant ainsi un choix et une flexibilité inégalés. Les clients n'ont pas besoin d'attendre d'avoir payé 50 % du solde de leur plan de paiement, et ils peuvent effectuer autant de mises à niveau qu'ils le souhaitent.

Les clients illimités Plus, y compris ceux qui apportent leur propre appareil, peuvent passer à n'importe quel nouveau téléphone intelligent disponible, quel que soit l'état de leur appareil, tant qu'il fonctionne et qu'il n'est pas endommagé par des liquides4. Le plan de réparation et de remplacement de Spectrum Mobile offre aux clients une couverture pour les écrans cassés, la perte et le vol pour seulement 5 $ par mois et par appareil. Ce plan améliore les offres précédentes en rendant la protection de l'appareil accessible à tous les clients de Spectrum Mobile dans les 30 jours suivant l'achat, y compris les clients de l'État de New York et ceux qui apportent leur propre appareil.

En tant que fournisseur de services mobiles à la croissance la plus rapide du pays, Spectrum Mobile offre une valeur exceptionnelle grâce à des forfaits flexibles conçus pour répondre à différents besoins et budgets. En plus de bénéficier de nouveaux avantages tels que Anytime Upgrade et le Repair and Replacement Plan, Spectrum Mobile offre les vitesses sans fil les plus rapides en combinant le WiFi et le Mobile. Paiement automatique requis.

Pour Illimité/ Illimité Plus, les vitesses sont réduites après 30/50 GB d'utilisation par ligne. des restrictions s'appliquent. Par rapport à Verizon, AT&T et T-Mobile à partir de février.

2024 La mise à niveau à tout moment n'est disponible que pour les clients abonnés à Spectrum Mobile Illimité Plus pour un cycle de facturation et en règle. Les appareils échangés doivent être en état de marche ; s'ils ne le sont pas, ils peuvent être soumis à des frais d'échange supplémentaires. Vous devez vous inscrire au nouveau plan de paiement des appareils et demeurer à l'option Illimité Plus pendant deux cycles de facturation.

4 Des frais de 99 $ s'appliquent aux appareils "irréparables". Basé sur l'analyse par Spectrum des données Ookla Speedtest Intelligence pour l'ensemble des performances mobiles WiFi et cellulaires pour le quatrième trimestre 2023 dans la zone de couverture du câble de Spectrum. Marques commerciales Ookla utilisées sous licence et publiées avec licence et publiées avec licence et publication.

La résolution vidéo n'est pas limitée lorsque vous êtes connecté au WiFi.