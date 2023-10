Charter Hall Long WALE REIT est une société d'investissement immobilier (REIT) basée en Australie. La FPI investit dans des actifs immobiliers loués à des entreprises et à des administrations publiques dans le cadre de baux à long terme. L'objectif de la FPI est de fournir aux investisseurs des revenus stables et sûrs ainsi qu'un potentiel de croissance des revenus et du capital par le biais d'une exposition à un portefeuille immobilier diversifié avec une longue durée de vie (WALE). La FPI utilise son expertise immobilière pour accéder, déployer, gérer et investir des fonds propres dans ses principaux secteurs, tels que les bureaux, l'industrie et la logistique, le commerce de détail et les infrastructures sociales. Il se concentre sur l'entretien et l'amélioration du portefeuille existant grâce à une gestion active des actifs et des biens immobiliers, et sur la croissance du portefeuille grâce à l'acquisition d'actifs qui sont principalement loués à des locataires bénéficiant de baux à long terme. Le FPI dispose d'un portefeuille d'environ 1 548 biens immobiliers. Le FPI est géré par Charter Hall Group, une société immobilière intégrée.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial