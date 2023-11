Charter Hall Retail REIT est une société de gestion d'investissements immobiliers basée en Australie. Elle opère à travers deux segments : Convenience Retail et Long WALE Retail Property. Le segment Convenience Retail comprend des centres commerciaux de proximité détenus directement et par le biais d'investissements dans des entités en joint-venture. Le secteur de la vente au détail à long terme comprend des immeubles d'investissement de vente au détail à long terme détenus par le biais d'investissements dans des entités de coentreprise. Elle utilise son expertise immobilière pour accéder, déployer, gérer et investir des capitaux dans des secteurs immobiliers afin de créer de la valeur et de générer des rendements supérieurs pour ses clients. Elle soutient ses clients dans tous les secteurs d'activité, depuis les sièges sociaux, la distribution et la logistique jusqu'aux points de vente au détail. Elle se concentre sur les investissements dans des secteurs tels que les bureaux, l'industrie et la logistique, le commerce de détail et les infrastructures sociales. Son portefeuille immobilier comprend notamment le 10 Shelley Street, le Pacific Square Shopping Centre et le Balcatta Industrial Park.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial