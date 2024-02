Charter Hall Social Infrastructure REIT (Trust) est un fonds d'investissement immobilier (REIT) basé en Australie. La fiducie se concentre sur l'investissement dans des propriétés d'infrastructure sociale en Australie. La fiducie s'engage à fournir aux investisseurs des revenus sûrs et une croissance du capital par le biais d'une exposition à l'immobilier d'infrastructure sociale. Les actifs du portefeuille immobilier de la fiducie comprennent des immeubles de placement détenus directement et des participations indirectes dans des immeubles de placement détenus par l'intermédiaire de coentreprises et d'un investissement par l'intermédiaire d'un actif financier. Le portefeuille du Trust comprend environ 373 biens immobiliers. Il investit dans les secteurs de la garde d'enfants, de l'administration publique et de la santé. Ses biens immobiliers comprennent le siège et les installations de formation de Mater, le terminal du réseau de bus du conseil municipal de Brisbane, le centre de commandement des services d'urgence d'Australie-Méridionale, 27 Livingstone Street, 35 Brookfield Road, Geoscience Australia et d'autres. Le Trust est géré par Charter Hall Social Infrastructure Limited.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé