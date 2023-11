Charwood Energy

Charwood Energy: Charwood Energy annonce son calendrier de communication financière 2024



23-Nov-2023 / 17:45 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Communiqué de presse Saint-Nolff, le 23 novembre 2023 Charwood Energy annonce son calendrier de communication financière 2024 Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, informe le marché de ses prochaines dates de publications financières : 29 février 2024 : Chiffre d’affaires de l’exercice 2023

29 avril 2024 : Résultats annuels 2023

16 septembre 2024 : Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2024

28 octobre 2024 : Résultats semestriels 2024 NB : Toutes les dates de publication annoncées s’entendent après clôture de bourse A propos de Charwood Energy Convaincu que la biomasse est une des clés pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, Charwood Energy conçoit, installe et entretient des solutions sur mesure de production d’énergie renouvelable valorisant la biomasse. Charwood Energy détient un savoir-faire technique riche et maîtrise l’ensemble des technologies de valorisation de la biomasse – chaufferie et réseaux de chaleur, méthanisation et pyrogazéification. Positionné depuis 2019 sur la technologie prometteuse de la pyrogazéification, Charwood Energy est désormais également engagé dans le développement et l’exploitation d’unités de pyrogazéification détenues en compte propre en vue de produire et de vendre du gaz vert (syngaz), du biochar, des crédits carbones à des clients industriels, au travers de contrats d’approvisionnement signés en direct. La société est cotée sur Euronext Growth® Paris (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE) – Eligible PEA PME – Qualification « Entreprise innovante » par Bpifrance. Pour en savoir plus : https://charwood.energy/investisseurs Contacts CHARWOOD ENERGY investisseur@charwood.energy 02 97 26 46 30 SEITOSEI.ACTIFIN Relations investisseurs Ghislaine Gasparetto charwood@actifin.fr 01 56 88 11 22 SEITOSEI.ACTIFIN Relations presse Michael Scholze michael.scholze@actifin.fr 01 56 88 11 14 Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : Charwood Energy annonce son calendrier de communication financière 2024