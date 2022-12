Charwood Energy

Charwood Energy fait le point sur son activité commerciale et ses projets en développement Confirmation de la trajectoire de croissance à horizon 2027

Poursuite des développements de l’activité pour compte propre en ligne avec les objectifs

Décalages dans la mise en œuvre de certains projets pour compte de tiers Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, fait le point sur son activité commerciale et ses projets en développement. Au cœur des enjeux d’indépendance énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique, Charwood Energy bénéficie de facteurs structurels et conjoncturels qui portent son développement en France et à l’international. Malgré une dynamique commerciale qui ne faiblit pas, Charwood Energy enregistre en cette fin d’année 2022 des décalages dans la mise en œuvre de certains projets de centrales biomasse pour compte de tiers mais reste confiant dans sa capacité à déployer ces projets en 2023. En conséquence, la société anticipe d’atteindre sur l’exercice 2022 un chiffre d’affaires d’environ 5 millions d’euros, contre 7 millions d’euros attendus initialement. En outre, l’activité pour compte propre poursuit son plan de marche initial avec, à date, 5 centrales en développement, conformément à l’objectif annoncé lors de l’introduction en bourse. Charwood Energy confirme ainsi attendre les premiers revenus issus des mises en service progressives de ces dernières dès 2023. Par conséquent, malgré ces décalages de projets pour compte de tiers, les ambitions à moyen terme du Groupe reste inchangées, avec à horizon 2027 : Un chiffre d’affaires attendu de 100 M€, dont environ 60% issu de l’activité pour compte propre ;

50 centrales détenues en propre en opération et en construction, représentant un ARR [1] estimé à environ 90 M€. Contacts CHARWOOD ENERGY investisseur@charwood.energy 02 97 26 46 30 ACTIFIN Relations investisseurs charwood@actifin.fr 01 56 88 11 14 ACTIFIN Relations presse mjordan@actifin.fr 01 56 88 11 26 A propos de Charwood Energy Convaincu que la biomasse est une des clés pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, Charwood Energy conçoit, installe et entretient des solutions sur mesure de production d’énergie renouvelable valorisant la biomasse. Fort d’un savoir-faire technique riche et de la maîtrise de l’ensemble des technologies de valorisation de la biomasse – chaufferie et réseaux de chaleur, méthanisation et pyrogazéification – Charwood Energy a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 4,6 millions d’euros pour le compte de clients tiers et un EBITDA de 1 million d’euros (23% du chiffre d’affaires). Positionné depuis 2019 sur la technologie prometteuse de la pyrogazéification, Charwood Energy est désormais également engagé dans le développement et l’exploitation d’unités de pyrogazéification détenues en compte propre en vue de de produire et de vendre du gaz vert, du biochar, des crédits carbones à des clients industriels, au travers de contrats d’approvisionnement signés en direct. La société est cotée sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE) – Eligible PEA PME – Qualification « Entreprise innovante » par bpifrance. Pour en savoir plus : https://charwood.energy/investisseurs [1] ARR : Annual Recurring Revenue, représentant le montant de chiffres d’affaires généré par les centrales une fois en opération sur une base annualisée Fichier PDF dépôt réglementaire



